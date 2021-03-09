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Кремль выразил обеспокоенность информацией СМИ о возможных кибератаках на РФ со стороны США
Фото: Администрация президента РФ

Кремль выразил обеспокоенность информацией СМИ о возможных кибератаках на РФ со стороны США

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

В Кремле обеспокоены публикацией в СМИ сведений о возможной кибератаке со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом во вторник, 9 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее газета New York Times сообщила, что США намерены в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам, связанным с властями, а также ввести санкции в качестве «ответа» на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind.

По словам Пескова, для России эта информация действительно тревожная, ведь авторитетное издание допускает возможность этого, а также анонсирует ее.

— Собственно, это не что иное как международная киберпреступность и, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также добавил, что РФ никогда не имела отношения к киберпреступлениям.

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