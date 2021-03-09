Госдума поддержала поправки еще к трем кодексам о приоритете Конституции России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты с поправками к Трудовому, Земельному и Жилищному кодексам о приоритете Конституции России на территории государства. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте Госдумы.

Так, изменения предложили внести в статью 10 Трудового кодекса, а также в статью 4 Земельного кодекса и статью 9 Жилищного кодекса России. В соответствии с конституционными нормами законопроект уточняет положения, которые определяют соотношение правил Земельного кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и норм международного права.

Кроме того, законопроекты дополняют установленные правила в актах положениями, в соответствии с которыми «не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации».

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