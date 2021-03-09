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Мясников рассказал о связи между больными зубами и раком
Фото: YouTube / О самом главном

Мясников рассказал о связи между больными зубами и раком

Иван Юминов

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о важности правильно ухода за зубами и полостью рта.

Он указал на тесную связь между бактериями, которые размножаются во рту при пародонтите, и онкологическими заболеваниями. По словам Мясникова, это существенно увеличивает вероятность развития рака поджелудочной железы.

— Те, у кого постоянно воспаленные, кровоточащие десны, боль, шатающиеся зубы, — это люди, которые имеют значительно больший риск заболеть онкологией, а также инфарктами и инсультами, — передает его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что британские врачи предупредили, что вздутие живота может являться одним из симптомов застойной сердечной недостаточности — состояния, при котором нарушается кровоснабжение организма, что грозит летальным исходом.

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