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Российские студенты смогут проходить практику на карбоновых полигонах
Фото: Администрация президента РФ

Российские студенты смогут проходить практику на карбоновых полигонах

Юлия Ямпольская

Образование

Студенты вузов РФ смогут проходить практику на карбоновых полигонах. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, карбоновые полигоны являются территориями, где происходит разработка методики измерения потоков основных парниковых газов. На данный момент в проекте принимают участие семь пилотных регионов, среди которых Калининградская, Сахалинская, Свердловская, Новосибирская и Тюменская области, Чечня и Краснодарский край.

Фальков отметил, что учет парниковых газов — значимый для России вопрос. Кроме того, необходимо, чтобы у РФ была своя недискриминационная система измерения баланса парниковых газов.

— У молодежи вообще большой запрос сегодня на экологию, понимаем, что (работа) здесь будет востребована у молодежи, поэтому хотим и учить еще параллельно, с тем чтобы студенты проходили здесь практику и получали образование, — цитирует министра науки и высшего образования РИА Новости.

Пройти практику смогут не только студенты факультетов биологии, экологии или почвоведения, но и экономисты и юристы.

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