Автомойка загорелась на северо-западе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Твардовского, 12 Карта всех событий

В столичном районе Строгино произошло возгорание на автомобильной мойке. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что помещение автомойки пристроено к 24-этажному зданию, расположенному по адресу улица Твардовского, дом 12.

Позже появилась информация, что вызов оказался ложным.

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