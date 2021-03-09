Автомойка загорелась на северо-западе Москвы
Россия, Москва, улица Твардовского, 12 Карта всех событий
В столичном районе Строгино произошло возгорание на автомобильной мойке. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что помещение автомойки пристроено к 24-этажному зданию, расположенному по адресу улица Твардовского, дом 12.
Позже появилась информация, что вызов оказался ложным.
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