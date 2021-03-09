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Спрос на авиаперелеты по России зимой повысился на 13 процентов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Спрос на авиаперелеты по России зимой повысился на 13 процентов

Елизавета Короткова

Туризм

Зимние перелеты стали популярнее в России. Средняя стоимость авиабилета этой зимой составила 6252 рубля, что на 9 процентов дешевле по сравнению с прошлым годом. Об этом сервис «Туту.ру» сообщил изданию «Вести Подмосковья».

Наиболее популярными направлениями стали путешествия из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар и Минеральные Воды. Эксперты отметили рост спроса на перелеты в Махачкалу и Волгоград и спад востребованности билетов в Красноярск и Тюмень.

Авиаперелеты в Новосибирск обошлись россиянам дешевле на 36 процентов, а цена билетов в Санкт-Петербург уменьшилась на 29 процентов. Попасть в Екатеринбург и Волгоград стало дешевле на 28 процентов. Больше всего россияне летали в декабре и январе, связывая свои путешествия с новогодними праздниками.

Читайте также: Спрос на перелеты по трем внутренним направлениям в России вырос на 60 процентов

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