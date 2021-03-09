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Конкурс «Голос души» пройдет в Центре комплексной реабилитации инвалидов в Москве
Фото: департамент труда и соцзащиты города Москвы

Конкурс «Голос души» пройдет в Центре комплексной реабилитации инвалидов в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Поляны, 42 Карта всех событий

В столичном Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» 6 мая состоится I Открытый фольклорный фестиваль-конкурс художественного слова и авторского чтения. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения.

Подать заявку на участие можно уже сейчас. Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово» полностью оборудовали для маломобильного населения. Там есть кабинеты лечебной физической культуры, массажа, водолечения, блок физиотерапии, бассейн. Прилегающая территория центра оснащена всем необходимым для физической культуры и спорта.

Кроме того, именно участие в различных культурных мероприятиях помогает детям и взрослым раскрыть свой потенциал.

В 2021 году фестиваль в Центре будет посвящен чествованию подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Принять участие в мероприятии могут дети и молодые люди (до 35 лет) с инвалидностью, которые получают услуги в учреждениях, подведомственных столичному Департаменту труда и соцзащиты. Конкурсанты на выбор исполнят два произведения, а в номинации «Авторское чтение» представят стихи и прозу собственного сочинения.

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