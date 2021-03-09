Строительство детского сада на 350 мест стартовало в Новой Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, поселение Десеновское, микрорайон Новые Ватутинки Центральный Карта всех событий

В поселении Десеновском в Новой Москве стартовало строительство детского сада на 350 мест. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Детский сад возведут на территории жилого комплекса «Новые Ватутинки». Здание будет трехэтажным, его планируют сдать в начале 2022 года.

— В Мосгосстройнадзор поступило извещение о начале строительства детского сада в ТиНАО Москвы. Объект возводится в поселении Десеновском в составе ЖК «Новые Ватутинки», в микрорайоне Центральный, рядом с корпусами 2/1 и 2/2, — уточнили в пресс-службе.

В группах для детей обустроят игровые зоны, спальни, буфеты, а также раздевалки и туалеты. В детском саду построят спортивный и музыкальный зал, комнаты для занятий, медицинские и административные кабинеты. Детский сад также адаптируют для детей с ограниченными возможностями, уточнили в пресс-службе.

Прилегающую территорию благоустроят и сделают безопасной для маленьких детей. Рядом со зданием детского сада построят игровые и спортивные площадки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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