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Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 10 марта
Фото: Pixabay/jorono

Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 10 марта

Кирилл Николаев

В мире

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет планово отключен от сети в среду, 10 марта, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Белоруссии.

Отмечается, что данные меры необходимы для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора, сообщает РИА Новости.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в энергосистему страны после строительства АЭС 3 ноября 2020 года. О завершении этапа энергетического пуска Минэнерго сообщило 21 декабря. В промышленную эксплуатацию блок планируют ввести в 2021 году.

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