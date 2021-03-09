Общественный транспорт Подмосковья перевез более 6,3 миллиона пассажиров 6–8 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 6,3 миллиона человек совершили поездки на общественном транспорте Московской области в праздничные выходные с 6 по 8 марта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

За три дня электропоезда перевезли более 2,9 миллиона пассажиров, а автобусы — более 3,4 миллиона пассажиров. Уточняется, что свыше 2,1 миллиона поездок было сделано на автобусах Мострансавто, что на 89 процентов больше, чем в прошлом году.

Больше всего пассажиров совершили поездки на общественном транспорте Подмосковья 6 марта. В первый выходной день было отмечено более 2,5 миллиона поездок, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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