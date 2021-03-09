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Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы
Фото: Moscow Live

Автомобиль сбил пешехода на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 4/2 Карта всех событий

На Ленинградском проспекте грузовой автомобиль «Мерседес» сбил женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома номер 4/2. Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали. Предварительно у нее диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Уточняется, что из-за инцидента было затруднено движение по дублеру магистрали.

В настоящее время проезжую часть освободили, движение на участке было восстановлено, уточнили в департаменте транспорта.

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