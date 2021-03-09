Подозреваемого в убийстве сына сотрудника полиции арестовали в Москве

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Россия, Москва, Пролетарский проспект Карта всех событий

Чертановский суд Москвы арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Уточняется, что мужчина будет находиться под арестом три месяца, до 8 мая 2021 года.

Суд отправил в СИЗО сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве сына / Видео из суда

Суд отправил в СИЗО сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве сына / Видео из суда

Суд отправил в СИЗО сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве сына / Видео из суда

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту убийства ребенка в подъезде столичного дома.

Известно, что в ночь на 8 марта москвич убил своего сына ударом по голове. Шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму в подъезде и скончался на месте. Его тело было найдено в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте.

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