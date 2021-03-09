Подозреваемого в убийстве сына сотрудника полиции арестовали в Москве
Чертановский суд Москвы арестовал сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Уточняется, что мужчина будет находиться под арестом три месяца, до 8 мая 2021 года.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту убийства ребенка в подъезде столичного дома.
Известно, что в ночь на 8 марта москвич убил своего сына ударом по голове. Шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму в подъезде и скончался на месте. Его тело было найдено в квартире одного из домов на Пролетарском проспекте.
Читайте также: Подозреваемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье арестовали