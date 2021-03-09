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Белоруссия вышлет польского дипломата
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Белоруссия вышлет польского дипломата

Кирилл Николаев

В мире

Белоруссия высылает консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка за участие в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат». Об этом во вторник, 9 марта, сообщили на сайте МИД Белоруссии.

Отмечается, что в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский. В рамках встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием Тимофеюка в неофициальном мероприятии.

Тимофеюк должен покинуть территорию Белоруссии.

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БелоруссияПольшадипломат
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