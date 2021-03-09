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Штраф за «гендерно-неправильное» распределение игрушек введут для магазинов в США
Фото: pixabay.com

Штраф за «гендерно-неправильное» распределение игрушек введут для магазинов в США

Елена Фролова

Общество

Власти американского штата Калифорния начали борьбу с магазинами, где культивируют стереотипы о «куклах для девочек» и «супергероях для мальчиков». Согласно новому законопроекту, теперь куклы Барби и радиоуправляемые машинки должны стоять на соседних полках. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на американские СМИ.

Таким образом авторы инициативы собираются устранить «гендерно-неправильное» и стереотипное распределение игрушек по отделениям. Данный закон коснется магазинов, где работают 500 и более сотрудников, а также есть специализированные отделения для игрушек, предназначенных для мальчиков и девочек. Как только закон вступит в силу, владельцы торговых точек должны будут провести реструктуризацию отделений. Иначе им будет грозить штраф в 1000 долларов.

По словам депутата Ассамблеи штата Калифорния Эвана Лоу, на составление данного предложения его подтолкнула девочка по имени Бриттен, которая сильно возмущалась, почему ей указывают, какие игрушки предназначены для девочек, а какие — нет.

— Это будет ее закон. Дети должны выражаться свободно и без предрассудков, — подчеркнул депутат.

Уточняется, что законопроект Лоу стал одним из множества проявлений борьбы с гендерными стереотипами, связанными с детскими игрушками. Например, недавно общественность была возмущена историей Мистера Картофельная голова, который по решению компании Hasbro перестал быть «мистером». Теперь это просто Картофельная голова.

Читайте также: «Гендерно-нейтральную» Барби начнут продавать в США

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