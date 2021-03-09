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Роскомнадзор предупредил телеканал, транслирующий «Южный парк»
Фото: pixabay.com

Роскомнадзор предупредил телеканал, транслирующий «Южный парк»

Никита Абрамов

Закон

Роскомнадзор провел профилактическую беседу с представителями телеканала Paramount Comedy. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— При осуществлении мониторинга было установлено, что в эфире телеканала в одной из серий мультсериала «Южный парк» демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мультфильм имеет рейтинг 18+ и показывается после 23:00.

Роскомнадзор порекомендовал представителям канала тщательнее выбирать материалы и контент для сетки вещания, а также соотносить их с требованиями законодательства РФ.

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