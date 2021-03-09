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Президента Гондураса заподозрили в попытке ввоза наркотиков в США
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Президента Гондураса заподозрили в попытке ввоза наркотиков в США

Кирилл Николаев

Происшествия

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк считает, что президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес причастен к попыткам ввоза наркотиков в США. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил помощник федерального прокурора Джейкоб Гатуиллег.

По данным агентства Associated Press, эта версия была озвучена на слушаниях по делу Джованни Фуэнтеса Рамиреса из Гондураса. Он подозревается в незаконном обороте наркотиков. Помощник федерального прокурора представил показания свидетеля, согласно которым Эрнандес на встречах с Рамиресом сообщил, что планирует организовать незаконный ввоз кокаина в США.

Прокуратура полагает, что Эрнандес получал взятки от наркоторговцев, позволял им беспрепятственно действовать и задействовал военных для охраны нарколаборатории. Президент Гондураса отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков. Власти США не предъявляли Эрнандесу официальных обвинений.

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