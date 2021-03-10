Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роскосмос подтвердил включение американца Ванде Хая в экипаж «Союза»
Фото: nasa.gov

Роскосмос подтвердил включение американца Ванде Хая в экипаж «Союза»

Татьяна Плотникова

Общество

Американский астронавт Марк Ванде Хай (Mark Vande Hei) включен в состав экипажа российского космического корабля «Союз МС-18», запуск которого запланирован на апрель. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, Роскосмос возвращается к практике международных запусков, ближайший из них состоится 9 апреля. Вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции полетит астронавт NASA Марк Ванде Хай, сообщает «Интерфакс».

В Национальном аэрокосмическом агентстве США, в свою очередь, рассказали, что полет Ванде Хая на российском «Союзе» не будет оплачен. По договоренности сторон, взамен на доставку американца на МКС российская сторона получит место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году, сообщается на официальном сайте НАСА.

Ранее сообщалось, что НАСА определилось с составом экипажа миссии Crew-4: астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию в 2022 году.

Читайте также: Космонавт Рязанский объяснил, почему в космос летает мало женщин

КосмосМКСРоскосмос
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Кто угрожает Гарри и Меган

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый «Таинственный остров» в столице

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

И пусть весь мир пожалеет русскую женщину

Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Все мнения
О проекте