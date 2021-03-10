Роскосмос подтвердил включение американца Ванде Хая в экипаж «Союза»

Фото: nasa.gov

Американский астронавт Марк Ванде Хай (Mark Vande Hei) включен в состав экипажа российского космического корабля «Союз МС-18», запуск которого запланирован на апрель. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, Роскосмос возвращается к практике международных запусков, ближайший из них состоится 9 апреля. Вместе с российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции полетит астронавт NASA Марк Ванде Хай, сообщает «Интерфакс».

В Национальном аэрокосмическом агентстве США, в свою очередь, рассказали, что полет Ванде Хая на российском «Союзе» не будет оплачен. По договоренности сторон, взамен на доставку американца на МКС российская сторона получит место на космическом корабле США, запуск которого ожидается в 2023 году, сообщается на официальном сайте НАСА.

Ранее сообщалось, что НАСА определилось с составом экипажа миссии Crew-4: астронавты Челл Линдгрен и Боб Хайнс отправятся на Международную космическую станцию в 2022 году.

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