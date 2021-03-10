Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный хлеб

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Хлеб содержит много полезных веществ, необходимых организму, и является одним из основных продуктов питания россиян. Чтобы выбрать качественные хлебобулочные изделия, следует придерживаться ряда правил. Об этом в среду, 10 марта, рассказали в Роспотребнадзоре.

Качество хлеба зависит исходных продуктов, рецептуры, соблюдения технологического регламента приготовления и условий хранения. Увеличение влажности, повышение кислотности и понижение пористости ухудшают органолептические показатели хлеба, его перевариваемость и усвоение полезных веществ.

Хлеб обычно не становится средой для развития и размножения микроорганизмов, способных вызывать пищевые отравления. Вместе с тем известны несколько форм микробиологической порчи хлеба: плесневение, картофельная болезнь, поражение пигментообразующими бактериями.

Рекомендуется покупать хлебобулочные изделия только в стационарных организациях торговли, где созданы условия для реализации и хранения такой продукции. Также нельзя приобретать изделия с нарушением целостности упаковки или в загрязненной таре.

Важно внимательно изучить этикетку на упаковке. На ней должны содержаться сведения о местонахождении и наименовании изготовителя, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, а также о составе продукта.

Роспотребнадзор советует покупать хлеб, обогащенный витаминами, минеральными веществами и микронутриентами, в состав которого входит ржаная мука, отруби, мука грубого помола.

Не следует стесняться потребовать сопроводительные документы на хлебобулочные изделия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

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