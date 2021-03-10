«Патологическое собирательство»: психотерапевт объяснила, как освободить дом от хлама

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Советы о том, как освободиться от ненужных подарков и «пылесборников», дала психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова. Об этом сообщило РИАМО.

По ее мнению, многие люди испытывают эмоциональные трудности, когда им нужно избавиться от статуэток, магнитиков и других незначительных вещей, которые им подарили на праздники.

— Некоторым очень сложно просто выбросить вещь в мусор. Это объяснимо, ведь многие люди старшего поколения переживали трудные времена, когда приходилось экономить, да и родители воспитывали в бережливости, — пояснила Надежда Панова.

Она отметила, что в таком случае можно собрать все сувениры в коробку и оставить там, где их могут найти люди, склонные к собирательству. Так, ненужная вазочка может кому-то пригодиться. При этом психотерапевт отметила, что патологическое собирательство является первым звоночком, сигнализирующим о серьезном расстройстве психики.

— Современные СМИ часто сообщают о тяжелых случаях, когда чья-то квартира завалена хламом до потолка. Если вы видите, что ваш близкий идет по этому пути, то ему обязательно нужна консультация психотерапевта, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, если освобождать дом от старых вещей, то в жизни обязательно настанут перемены. Чтобы процесс наведения порядка проходил легче, можно отнестись к нему как к игре или ритуалу. Надежда Панова также добавила, что в качестве недорогого и универсального подарка, который точно не будет захламлять квартиру, можно использовать цветы.

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