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Ученые назвали главный фактор старения мозга
Фото: Pixabay

Ученые назвали главный фактор старения мозга

Анастасия Колоскова

Здоровье

Главной причиной старения мозга и развития нейродегенеративных заболеваний является потеря миелина — вещества, которое образует оболочку нервных волокон. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, Германии и Италии в исследовании, опубликованном в журнале Aging Cell.

Уточняется, что миелин служит защитной и электроизолирующей оболочкой вокруг аксонов — нервных волокон, обеспечивающих связь между мозговыми клетками. Повреждение этой оболочки негативно влияет на нейронные процессы, в результате чего снижаются когнитивные функции, и развитие некоторых нейродегенеративных заболеваний, таких как рассеянный склероз и болезнь Альцгеймера.

Нейробиологи выяснили, что клетки, которые управляют восстановлением миелина, теряют эффективность с возрастом. Ученые также выявили ген, отвечающий за выработку этого вещества. Они считают, что это позволит в будущем создать лекарство для омоложения мозга.

—Мы коснулись только верхушки айсберга, и мы будем стремиться применить наши результаты в будущих исследованиях. Это многообещающий подход для борьбы с демиелинизацией в стареющем мозге и вызванными этим процессом заболеваниями, включая рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и психоневрологические расстройства, — сообщается в исследовании.

Ранее ученые выяснили, что содержащиеся в яблоках фитонутриенты положительно влияют на работу мозга.

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