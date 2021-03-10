Создана маска от коронавируса, которую надевают только на нос

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Ученые из Национального политехнического института Мексики создали и запатентовали назальную маску, которая призвана помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией в повседневном обиходе. Об этом сообщается на сайте правительства Мексики.

Уточняется, что новинка не заменит традиционную защитную маску, а лишь «должна усилить меры по защите здоровья в те моменты повседневной жизни, когда ее необходимо снимать: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога».

Координатора проекта отметил, что идея назальной маски появилась в связи с необходимостью в дополнительной защите на фоне появления более заразный мутаций коронавируса.

Он уточнил, что новая маска является эффективным барьерным средством против SARS-CoV-2.

В настоящее время исследователи ведут переговоры с компанией, которой доверят производство масок для носа, сообщает РИА Новости.

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