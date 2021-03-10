Более 600 тысяч уникальных документов представлено в архиве ВДНХ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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В среду, 10 марта, в России отмечается День архивов. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Архив ВДНХ работает уже на протяжении более 80 лет. Здесь собрано свыше 600 тысяч уникальных документов, более полумиллиона фото- и видеоматериалов. В архиве имеются наградные постановления, приказы, чертежи исторических павильонов и объектов ВДНХ.

При помощи архивных документов можно проследить всю историю ВДНХ. Архив был создан 29 июня 1938 года. Часть документальных материалов ВДНХ до сих пор находится на государственном хранении.

Новый этап развития архивного фонда ВДНХ начался в 2019 году. Он связан с открытием Музея ВДНХ и онлайн-медиатеки, которая хранит оцифрованные документы с 1930-х годов до настоящего времени. Следующим этапом в создании общедоступных ресурсов с архивными документами ВДНХ стал запуск в августе 2020 года бесплатного портала «Архивно-библиотечный фонд ВДНХ», на котором размещено почти 11,5 тысячи наградных постановлений с 1939 по 1991 год.

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