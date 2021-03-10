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Депутат Госдумы рассказал о помощи правительства в вопросах трудоустройства
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Депутат Госдумы рассказал о помощи правительства в вопросах трудоустройства

Елизавета Короткова

Общество

Правительство России поддерживает безработных людей в регионах: они могут устроиться на удаленную работу безотносительно к месту жительства. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в беседе с ФАН.

Проблема безработицы в России не утрачивает своей актуальности. Она усугубляется текущим кризисом. На учете в центрах занятости на данный момент состоят 2,1 миллиона человек. Об этом ранее сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Среди молодежи насчитывается более 33 процентов безработных. По словам Никиты Березина, представители данного поколения часто ищут творческую профессию с гибким графиком.

— Сейчас действительно развитие данных направлений идет не так быстро, и молодым людям необходимо обращать внимание на предложения укоренившихся профессий, — посоветовал парламентарий.

Эксперт добавил, что граждане продолжают жаловаться на сложность трудоустройства, несмотря на обилие мер поддержки.

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