Депутат Госдумы рассказал о помощи правительства в вопросах трудоустройства
Правительство России поддерживает безработных людей в регионах: они могут устроиться на удаленную работу безотносительно к месту жительства. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин в беседе с ФАН.
Проблема безработицы в России не утрачивает своей актуальности. Она усугубляется текущим кризисом. На учете в центрах занятости на данный момент состоят 2,1 миллиона человек. Об этом ранее сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
Среди молодежи насчитывается более 33 процентов безработных. По словам Никиты Березина, представители данного поколения часто ищут творческую профессию с гибким графиком.
— Сейчас действительно развитие данных направлений идет не так быстро, и молодым людям необходимо обращать внимание на предложения укоренившихся профессий, — посоветовал парламентарий.
Эксперт добавил, что граждане продолжают жаловаться на сложность трудоустройства, несмотря на обилие мер поддержки.
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