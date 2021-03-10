Два российских фотографа вошли в шорт-лист претендентов на победу в World Press Photo

«Покидая дом в Нагорном Карабахе» / Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Российские фотографы Валерий Мельников и Олег Пономарев вошли в шорт-лист претендентов на победу в престижном международном конкурсе World Press Photo. Всего за победу в номинации «Фотография года» поборются шесть работ. Список претендентов опубликован на официальном сайте конкурса.

Валерий Мельников представил на конкурс фотографию «Покидая дом в Нагорном Карабахе» для агентства «Спутник», на котором запечатлена армянская супружеская пара с малышом. Семейство вынуждено оставить свое жилище в Лачинском районе, который оказался под контролем Азербайджана.

Снимок вошел в серию «Потерянный рай» о конфликте в Нагорном Карабахе. Фото представлено в категориях «Фотоистория года» и «События».

Работа свободного фотографа Олега Пономарева «Переход: Игнат» посвящена проблеме трансгендерных людей. Фотография поборется за победу в категории «Портреты».

Остальные четыре работы, вошедшие в шорт-лит конкурса, затрагивают темы пандемии коронавируса, Мемориала эмансипации в США, набега саранчи в Восточной Африке и взрыва в порту Бейрута.

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