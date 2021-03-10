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Экспорт продукции АПК РФ впервые превысил ее импорт в 2020 году
Фото: Петр Болховитинов, «Вечерняя Москва»

Экспорт продукции АПК РФ впервые превысил ее импорт в 2020 году

Никита Абрамов

Экономика

По итогам 2020 года экспорт продукции АПК из России впервые превысил ее импорт. Об этом в среду, 10 марта, сообщила заместитель главы министерства сельского хозяйства Оксана Лут.

— У нас в 2013 году импорт составлял 43 миллиарда, по прошлому году мы импортировали продукции АПК на 29,8 миллиарда долларов. И, соответственно, у нас 2020 год — это первый год с положительным внешнеторговым сальдо, когда у нас экспорт продукции АПК превысил импорт продукции АПК. Это впервые за новую историю, — цитирует Лут Интерфакс.

Согласно данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России, экспорт продукции АПК из РФ составил 30,7 миллиарда долларов. Это на 20 процентов больше экспорта в 2019 году.

Рост продемонстрировали практически все основные группы товаров, кроме морепродуктов и рыбы.

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экспортимпорт продовольствияМинсельхоз России
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