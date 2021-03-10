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Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Армении двустороннее военное сотрудничество
Фото: Минобороны РФ

Сергей Шойгу обсудил с министром обороны Армении двустороннее военное сотрудничество

Никита Абрамов

Внешняя политика

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном двустороннее военное сотрудничество и текущую обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 10 марта, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

— В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее Шойгу созванивался с Арутюняном для обсуждения обстановки в Нагорном Карабахе. Телефонный разговор состоялся 27 февраля 2021 года.

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Сергей ШойгуАрменияНагорный Карабах
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