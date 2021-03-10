Анна Попова: В России наблюдаются единичные случаи вируса гриппа

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На данный момент в России наблюдаются единичные случаи вируса гриппа. Об этом в среду, 10 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Государственной думы РФ по здравоохранению.

— И на сегодняшний день мы видим единичные случаи выделения вирусов гриппа, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на быструю вакцинацию населения.

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