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Анна Попова: В России наблюдаются единичные случаи вируса гриппа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Анна Попова: В России наблюдаются единичные случаи вируса гриппа

Никита Абрамов

Здоровье

На данный момент в России наблюдаются единичные случаи вируса гриппа. Об этом в среду, 10 марта, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Государственной думы РФ по здравоохранению.

— И на сегодняшний день мы видим единичные случаи выделения вирусов гриппа, — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на быструю вакцинацию населения.

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Читайте также: Анна Попова заявила, что в РФ выявлены только единичные случаи новых штаммов COVID-19

РоспотребнадзоргриппАнна Попова
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