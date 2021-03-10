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Ученые предупредили о скором приходе третьей волны COVID-19 в Европу
Фото: pixabay.com/ru

Ученые предупредили о скором приходе третьей волны COVID-19 в Европу

Кирилл Николаев

Здоровье

Третья волна коронавирусной инфекции может в скором времени возникнуть в европейских странах. Об этом в среду, 10 марта, сообщил президент института Роберта Коха, профессор Лотар Вилер.

По его словам, в Германии постепенно начинается третья волна коронавируса. В стране до сих пор действуют меры для недопущения распространения заболевания.

— Мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться, — отметил Вилер.

Он отметил, что европейским странам важно по максимуму соблюдать ограничительные меры, потому что они помогли спасти тысячи жизней. В случае достаточного числа привитых от коронавируса ограничительные меры могут быть сняты в Европе осенью, сообщает РИА Новости.

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