Роспотребнадзор: В статистике по смертности от COVID-19 могут быть единичные ошибки

Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Ошибки в статистике по смертности от COVID-19 в России могут быть, но исключительно единичные. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У нас для каждого случая есть имя, фамилия, отчество, у нас заполняется 59 полей на каждого человека. Потому что у нас эпидемиологический анализ, — цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что ошибиться можно, однако это будет в заданном коэффициенте погрешности и обмануть кого-либо не получится.

Попова добавила, что во многих странах не вошли в статистику пожилые люди, которые скончались в домах престарелых. В США в статистику идет только смертность по больницам.

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