Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Роспотребнадзор: В статистике по смертности от COVID-19 могут быть единичные ошибки
Фото: Софья Сандурская, АГН «Москва»

Роспотребнадзор: В статистике по смертности от COVID-19 могут быть единичные ошибки

Никита Абрамов

Здоровье

Ошибки в статистике по смертности от COVID-19 в России могут быть, но исключительно единичные. Об этом в среду, 10 марта, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— У нас для каждого случая есть имя, фамилия, отчество, у нас заполняется 59 полей на каждого человека. Потому что у нас эпидемиологический анализ, — цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что ошибиться можно, однако это будет в заданном коэффициенте погрешности и обмануть кого-либо не получится.

Попова добавила, что во многих странах не вошли в статистику пожилые люди, которые скончались в домах престарелых. В США в статистику идет только смертность по больницам.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Ученые предупредили о скором приходе третьей волны COVID-19 в Европу

последние данныепоказатели смертностикоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте