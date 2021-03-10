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«Кто задает вопросы — тот главный»: названы правила общения с мошенниками
Фото: pixabay.com

«Кто задает вопросы — тот главный»: названы правила общения с мошенниками

Елена Фролова

Общество

Клинический психолог Михаил Хорс прокомментировал сообщения о том, что телефонные мошенники придумали новый способ похищения личных данных россиян – для этого они представляются сотрудниками полиции.

По информации Nation News, эксперт считает, что в разговоре с аферистами лучше сразу дать им понять, кто главный в разговоре. В некоторых случаях можно и нахамить.

— В разговоре аферисты обычно начинают задавать вопросы. Есть такое правило, кто задает вопросы — главный в диалоге, а кто отвечает — ведомый. Основывается этот «закон» на том, что мошенники и манипуляторы хорошо знают: людей с детства приучают, что не отвечать на вопрос это некультурно, плохо. А кто задает нам главные первые вопросы в жизни? Родители, учителя, преподаватели. Такие фигуры, которым принято с детства подчиняться. Мошенники этим пользуются, — подчеркнул Михаил Хорс.

По его словам, всегда важно помнить, что не стоить отвечать на какие-то личные вопросы незнакомым людям, звонящим с неизвестных номеров. Если же разговор все-таки завязался, нужно отвечать вопросом на вопрос. Кроме того, эксперт посоветовал применять конструкции повелительного наклонения.

— К примеру, у меня спрашивают: «Вы Михаил Анатольевич?» Я отвечаю: «А кто спрашивает?» Я на вопрос не отвечаю, а задаю свой или все же отвечаю, но говорю человеку, что ему делать и тут же мы меняемся с собеседником ролями, — добавил психолог.

В заключении эксперт посоветовал не испытывать страх перед каждым звонком и не подозревать всех вокруг в злобных намерениях, соблюдая бдительность при звонках с неизвестных номеров.

Читайте также: Эксперт объяснил, как обойти внесение в черный список телефонных номеров

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