Легкоатлетический забег пройдет в Можайском районе Москвы

Фото: Агентство «Москва»

Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район Карта всех событий

Легкоатлетический забег для взрослых и детей организуют в Можайском районе Москвы ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одним из организаторов праздничных мероприятий выступит телеведущий Евгений Попов.

Накануне Дня Победы, 8 мая, организаторы проведут памятный митинг с возложением цветов. Районное шествие «Бессмертного полка» станет альтернативой для тех, кто не сможет присоединиться к акции в центре Москвы.

Программа праздничных мероприятий подготовлена управой района совместно с Советом ветеранов, молодежными организациями и при поддержке Евгения Попова.

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