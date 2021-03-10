Легкоатлетический забег пройдет в Можайском районе Москвы
Легкоатлетический забег для взрослых и детей организуют в Можайском районе Москвы ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Одним из организаторов праздничных мероприятий выступит телеведущий Евгений Попов.
Накануне Дня Победы, 8 мая, организаторы проведут памятный митинг с возложением цветов. Районное шествие «Бессмертного полка» станет альтернативой для тех, кто не сможет присоединиться к акции в центре Москвы.
Программа праздничных мероприятий подготовлена управой района совместно с Советом ветеранов, молодежными организациями и при поддержке Евгения Попова.
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