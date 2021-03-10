Музей Победы предложил проголосовать за конкурсные рисунки юных жителей Москвы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Больше 80 юных москвичей прислали свои работы на всероссийский конкурс «Мой любимый Музей Победы». Понравившиеся работы можно поддержать, проголосовав за них на сайте Музея Победы.

Электронная выставка, посвященная 35-летию музея, включает в себя более 700 рисунков от школьников из 63 регионов России.

Авторам трех рисунков, которые наберут большее количество голосов, представится возможность посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги конкурса будут объявлены 30 марта. Победителей будут определять в трех возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Рисунки финалистов будут использовать для создания рекламной продукции.

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