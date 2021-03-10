Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы предложил проголосовать за конкурсные рисунки юных жителей Москвы
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы предложил проголосовать за конкурсные рисунки юных жителей Москвы

Никита Абрамов

Город

Больше 80 юных москвичей прислали свои работы на всероссийский конкурс «Мой любимый Музей Победы». Понравившиеся работы можно поддержать, проголосовав за них на сайте Музея Победы.

Электронная выставка, посвященная 35-летию музея, включает в себя более 700 рисунков от школьников из 63 регионов России.

Авторам трех рисунков, которые наберут большее количество голосов, представится возможность посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги конкурса будут объявлены 30 марта. Победителей будут определять в трех возрастных категориях: от семи до 10 лет, от 11 до 14 лет, от 15 до 17 лет. Рисунки финалистов будут использовать для создания рекламной продукции.

Читайте также: Школьные музеи Москвы представили свои экспонаты в Музее Победы

музей Победыконкурсхудожник
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте