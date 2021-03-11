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Две новые виртуальные лаборатории открылись в библиотеке «МЭШ»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Две новые виртуальные лаборатории открылись в библиотеке «МЭШ»

Ксения Монахова

Город

В библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ») появились две новые лаборатории по предмету «Технология». Столичные школьники могут проходить практику по конструированию и программированию, а также проводить различные эксперименты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что «МЭШ» — это настоящая образовательная экосистема для учащихся. Кроме того, это агрегатор образовательных продуктов и сервисов. По ее словам, одним из самых популярных и востребованных видов контента в электронной библиотеке являются виртуальные лаборатории.

— Это по-настоящему качественный и современный инструмент для развития навыков школьников как в школе, так и дома. Каждая новая лаборатория — это виртуальное пространство, в котором ребята могут попробовать свои силы в самых актуальных компетенциях, таких как робототехника и программирование микросхем, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Так, в лаборатории «Моделирование роботов» школьники могут не только сконструировать и запрограммировать роботов, но и воссоздать испытательный полигон для того, чтобы их протестировать. Для этого в электронном сервисе этого присутствуют необходимые механические и интерьерные элементы, специальные датчики для обнаружения препятствий роботом. Также механизм способен распознавать цвета объектов и уровень освещенности пространства.

Кроме того, территорию для моделирования можно создать не только на плоскости, но и сделать многоуровневые конструкции с разными подъемами и даже винтовыми лестницами. В электронной лаборатории можно переходить на автономные режимы работы и управлять роботом дистанционно с пульта.

В виртуальной пространстве «Построение логических схем» школьники могут проектировать базовые элементы микропроцессоров. С помощью экспериментов ребята познакомятся с дискретной математикой, алгеброй, логикой и схемотехникой. Лаборатория окажется полезной и для учителей, преподающих технологию и информатику.

В лабораториях доступны системы подсказок и видеоинструкций, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Анастасия Раковашкольные лабораторииМосковская электронная школа (МЭШ)
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