Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тематические мероприятия к Масленице проведут на ВДНХ
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тематические мероприятия к Масленице проведут на ВДНХ

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Главная выставка страны приглашает горожан на масленичную неделю. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

До 14 марта весенняя ярмарка ожидает гостей на площадке перед павильоном № 57. Для москвичей подготовили различные тематические мастер-классы, лекции, ярмарочные представления, лубочные игры в исторических костюмах. А также горожане смогут угоститься блинами, чаем из самовара. Кульминацией гуляний станут выходные. Гостей ждет традиционное сжигание чучела.

— Масленичная ярмарка на площадке перед павильоном №57 продолжит работу до 14 марта включительно. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гости смогут попробовать различные виды блинов —главного символа праздника весны, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 13 марта в 14:00 в Центре славянской письменности «Слово» состоится бесплатная лекция-концерт «Масленичные песни и обряды». Горожане смогут разобрать, послушать и попытаться спеть хором масленичные обрядовые песни из разных регионов России. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

А 14 марта в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история» пройдет мастер-класс по росписи деревянных ложек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Библиотеки и культурные центры приглашают москвичей на празднование Масленицы

мероприятияпраздничные гуляньяМасленица
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«За час до рассвета» всем лучше поспать

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Язык довел Киев до маразма

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Не пускайте Манижу на Евровидение

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Дело врача: когда некому лечить людей в глубинке

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Пещерный феминизм против пещерного сексизма

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пустая могила Жанны Фриске

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Как справиться с накопившейся за зиму усталостью

Все мнения
О проекте