Тематические мероприятия к Масленице проведут на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Главная выставка страны приглашает горожан на масленичную неделю. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе ВДНХ.

До 14 марта весенняя ярмарка ожидает гостей на площадке перед павильоном № 57. Для москвичей подготовили различные тематические мастер-классы, лекции, ярмарочные представления, лубочные игры в исторических костюмах. А также горожане смогут угоститься блинами, чаем из самовара. Кульминацией гуляний станут выходные. Гостей ждет традиционное сжигание чучела.

— Масленичная ярмарка на площадке перед павильоном №57 продолжит работу до 14 марта включительно. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гости смогут попробовать различные виды блинов —главного символа праздника весны, — говорится в сообщении.

Помимо этого, 13 марта в 14:00 в Центре славянской письменности «Слово» состоится бесплатная лекция-концерт «Масленичные песни и обряды». Горожане смогут разобрать, послушать и попытаться спеть хором масленичные обрядовые песни из разных регионов России. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

А 14 марта в 13:00 в историческом парке «Россия – моя история» пройдет мастер-класс по росписи деревянных ложек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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