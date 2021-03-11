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Новую поликлинику и пост скорой помощи построят в поселении Кокошкино
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Новую поликлинику и пост скорой помощи построят в поселении Кокошкино

Елизавета Борисова

Город
поселение Кокошкино, улица Дзержинского, земельный участок 15а Карта всех событий

Новую поликлинику и пост скорой медицинской помощи построят в поселении Кокошкино. Пятиэтажная больница на 320 посещений будет включать в себя как детское, так и взрослое отделение. Об этом в четверг, 11 марта, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Здание больницы будет оснащено современной техникой и иметь современный вид.

— В качестве отделки в данном случае решено использовать фактурные фибробетонные панели светлого оттенка, — уточнил главный архитектор города.

Подобное строительство проводится в столице в рамках Адресной инвестиционной программы. За прошедший год было возведено 12 подобных объектов здравоохранения, в перспективе планируется построить еще 68 сооружений, сообщили на сайте мэра Москвы.

Новая больница появится по адресу поселение Кокошкино, улица Дзержинского, земельный участок 15а.

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больницастроительствоздравоохранение
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