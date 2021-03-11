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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий фонду «Круг добра»
Фото: Правительство РФ

Мишустин утвердил правила предоставления субсидий фонду «Круг добра»

Ксения Монахова

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждены правила субсидирования фонда «Круг добра». Об этом в четверг, 11 марта, сообщается на сайте правительства.

— Председатель правительства своим постановлением утвердил правила предоставления гранта фонду поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», — говорится в сообщении.

Правила начнут действовать уже в 2021 году.

«Круг добра» был создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его задачей является помощь детям со сложными и редкими заболеваниями, которым необходимо особое лечение и дорогостоящие препараты. Отмечается, что фонд будет предоставлять юным пациентам медицинскую помощь, в том числе при необходимости — за рубежом, лекарства, а также средства реабилитации. На эти нужды и будет предоставлен грант. Основанием послужит соглашение, которое с фондом должно заключить министерство здравоохранения.

«Круг добра» финансируется благодаря отчислениям от повышенной ставки НДФЛ, действующей для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Первый транш фонду в размере 10 миллиардов рублей был направлен 12 февраля. В общей сложности в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 миллиардов рублей.

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