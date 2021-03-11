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Пожар в автосервисе в Подмосковье локализован на площади 1600 квадратных метров
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожар в автосервисе в Подмосковье локализован на площади 1600 квадратных метров

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Калиновка Карта всех событий

Пожарным удалось локализовать пожар в здании автосервиса в деревне Калиновке Московской области. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в деревне Калиновке Московской области загорелось здание автосервиса. Огонь распространился по всей площади помещения, а также перекинулся на пристроенное к нему административное здание.

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