Пожар в автосервисе в Подмосковье локализован на площади 1600 квадратных метров
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, деревня Калиновка Карта всех событий
Пожарным удалось локализовать пожар в здании автосервиса в деревне Калиновке Московской области. Об этом «ВМ» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что площадь возгорания составила 1600 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в деревне Калиновке Московской области загорелось здание автосервиса. Огонь распространился по всей площади помещения, а также перекинулся на пристроенное к нему административное здание.
Читайте также: Пожар вблизи железнодорожной станции Химки не повлиял на движение поездов