Ученые объяснили, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля

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Согласно последним исследованиям, запах салона только что купленного автомобиля может быть небезопасным как для водителя, так и для пассажиров. Об этом рассказала доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова.

Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде пришли к выводу, что всего 20 минут нахождения внутри новой машины может привести к получению максимальной суточной дозы вредных веществ.

Основное воздействие оказывают пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Они негативно влияют на центральную нервную систему, могут вызвать бронхиальную астму и другие заболевания, сообщается в их исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International.

— Первые симптомы могут варьироваться от боли в горле до головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты — в зависимости от восприимчивости организма, — предупреждает Одинцова.

Продолжительный контакт с этими веществами может вызвать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени и почек.

Опасное влияние на здоровье может сохраняться на протяжении полугода. Чтобы обезопасить себя, Одинцова советует хорошо проветривать салон, парковать машину в тени, не сидеть в припаркованной машине, а также чаще чистить салон нетоксичными веществами.

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