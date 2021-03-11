Юрист рассказал о нюансах брачного договора

Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Большинство людей во всем мире не знакомы с нюансами при правильном разделе нажитого имущества. Бывают случаи, когда это незнание может стать причиной множества проблем. Юрист Евгений Барыкин рассказал ФАН, какие условия нужно устанавливать при составлении брачного договора, а также о том, когда этот документ становится недействительным.

— Чаще всего в брачном договоре супруги предусматривают, у кого из них в личной собственности находится конкретное имущество, в том числе то, которое будет приобретено в браке в будущем. Например, можно указать, что купленная в браке квартира считается собственностью жены, а приобретенные земельный участок и автомобиль принадлежат мужу. В этом случае при разводе указанное имущество останется в их личной собственности без необходимости раздела поровну, — объяснил Евгений Барыкин.

Кроме этого, в брачном договоре можно указать, что определенные вещи, купленные в браке, находятся в общей долевой собственности. Так, мужу и жене будут принадлежать по одной второй доле прав на общую собственность, купленную в браке. По словам юриста, даже при разводе они смогут продолжать владеть и пользоваться данным имуществом как собственники, у каждого из которых будет своя часть.

Также договор между супругами предусматривает возможность определения своих прав и обязанностей по взаимному содержанию, способа участия в доходах друг друга, порядок несения семейных расходов и другое. Документ может содержать условия о правах и обязанностях жены и мужа в отношении детей.

Однако в семейном кодексе Российской Федерации есть общий запрет на указание в брачном договоре условий, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, в том числе финансовое.

— Нельзя заключить брачный договор, по условиям которого у одного супруга будут только обязанности, а у другого только права, — уточнил юрист.

При этом он добавил, что крайне редко брачные договоры нотариально признаются недействительными. Как минимум данный документ должен противоречить закону и быть заключенным под влиянием и обманом одного из супругов.

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