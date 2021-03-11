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Более тысячи блинов раздадут пассажирам Мострансавто в Подмосковье
Фото: сайт министерства транспорта Московской области

Более тысячи блинов раздадут пассажирам Мострансавто в Подмосковье

Елена Фролова

Транспорт

Масленичными блинами будут угощать пассажиров Мострансавто. Всего раздадут свыше тысячи блинчиков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

Как сообщает портал «Подмосковье сегодня», попробовать блины можно с 11 по 14 марта. Праздничные угощения будут предлагать гражданам на ряде вокзалов и станций компании. Например, в четверг это сделают в Балашихе, Солнечногорске и Ногинске. В другие дни угоститься блинами можно будет в Электрогорске, Подольске, Дмитрове, Чехове и других городах.

— В этом году список площадок, где жители и гости Подмосковья получат масленичное лакомство, расширен, — отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, во время сильных морозов пассажиры смогут согреться горячим чаем.

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пассажиры«Мострансавто»Московская область
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