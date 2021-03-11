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Специалист по питанию рассказала, как можно избежать весеннего авитаминоза
Фото: Pexels / Daria Shevtsova

Специалист по питанию рассказала, как можно избежать весеннего авитаминоза

Елена Фролова

Здоровье

Весенний авитаминоз является проблемой для многих людей. Однако, чтобы защититься от него, не нужно покупать витамины в аптеке. Чаще всего ситуацию можно исправить с помощью воды. Подробно об этом в эфире «Радио 1» рассказала специалист по питанию, член Международной ассоциации нутрициологов и детокс-коучей Алена Степанова.

— Вода может защитить нас от авитаминоза. Очень часто нам не нужны какие-то добавки, просто нужно улучшить усвоение тех витаминов и микроэлементов, которые поступают с пищей. А мешает усвоению нехватка воды в организме, — объяснила эксперт.

По ее словам, необходимое человеку количество воды получается из расчета 30 миллилитров на один килограмм здорового веса — то есть не нужно учитывать лишний вес. Поэтому максимум — это два литра воды. При этом специалист по питанию уточнила, что пить простую воду необязательно. Чай или кофе без молока и сахара тоже учитываются как жидкость. Однако пить слишком много кофе нельзя.

Алена Степанова также отметила, что в первой половине дня можно пить больше, так снижается риск возникновения отеков. По ее мнению, не нужно и назначать себе самостоятельно витамины. Сначала нужно сдать соответствующие анализы и проконсультироваться со специалистом.

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