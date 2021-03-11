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Награду в один миллион рублей назначили за помощь в розыске подозреваемого в убийстве монаха. Об этом рассказали в МВД.

Монаха Андрея Кузнецова, известного также как «келейник Силуан», подозревают в убийстве трех человек. По данным полиции, он может скрываться в Среднеуральском женском монастыре, которые в настоящее время удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия, которого отлучили от церкви.

— Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области за совершение убийства двух и более лиц, разбой и незаконное приобретение и ношение оружия разыскивается Кузнецов А. В., 23.10.1974 года рождения, уроженец Полевского Свердловской области (он же Храмов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1974 года рождения, Осипов Андрей Владимирович, 23 октября 1967 года рождения), — сообщается в базе розыска МВД.

Ранее сотрудники правоохранительных органов уже проводили проверку в монастыре, а также в Алапаевском районе и населенном пункте Новоселово. Однако Кузнецова не обнаружили, сообщает ТАСС.

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