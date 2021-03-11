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Эксперт объяснила, как «приманить» нового мужа или жену в ночь бога Шивы
Фото: Pixabay

Эксперт объяснила, как «приманить» нового мужа или жену в ночь бога Шивы

Анастасия Волоснова

Общество

В праздник Маха Шиваратри, или Великую ночь бога Шивы, можно провести специальные ритуалы, которые помогут одиноким людям найти нового партнера. Об этом рассказала эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Праздник отмечают в ночь с 11 на 12 марта. Одинокие девушки прославляют Шиву и просят его найти им мужа. По словам Руновой, найти себе партнера в праздничную ночь смогут и мужчины, и женщины.

Для поиска будущего супруга или супруги необходимо описать на листе бумаги своего идеального партнера.

— Если вы хотите привлечь мужчину, то напишите возраст, рост, цвет глаз. Может быть, какой у него доход. Был женат, не был женат. Есть ли у него дети. Если вы хотите привлечь женщину — точно так же описывайте. Чем подробнее вы опишете, тем будет лучше. Не стесняйтесь, — уточнила Олеся Рунова.

Затем лист с пожеланиями нужно сложить пополам, а затем треугольником через перегиб посередине. Согнув лист бумаги еще раз, сделайте бантик, который необходимо положить в юго-западной части квартиры.

— Если у вас комната в коммунальной квартире, тогда, соответственно, в комнате в юго-западном секторе. А если вы изучаете фэншуй и знаете таблицу блуждающих звезд, тогда кладете в сектор с самыми лучшими комбинациями, — объяснила эксперт.

Вместе с бантиком нужно положить изображение, которое связано с любовью. Картинку необходимо установить в рамку. Кроме того, возле ритуальных предметов нужно установить миску с водой.

— Еще рядом любой двойной символ: два сердечка, два колечка. Это могут быть куклы мужчины и женщины. Это могут быть два свадебных бокала. И рядом ставите в вазочке два живых цветка любых, но именно два, — заключила Рунова.

По ее словам, цветы и воду нужно регулярно менять. Она добавила, что ритуал подействует спустя несколько месяцев после 11 марта, сообщает 5-tv.ru.

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