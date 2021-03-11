Тело создателя гольф-поля в Тимирязевской академии нашли на севере Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красностуденческий проезд, 6 Карта всех событий

Создателя гольф-поля в Тимирязевской академии Захида Уразбахтина нашли мертвым в подъезде жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг, 11 марта.

Тело мужчины обнаружили в подъезде дома по адресу Красностуденческий проезд, дом 6. Смерть Уразбахтина подтвердила его супруга Светлана Тазина.

Полиция проводит проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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