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Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca из соображений безопасности
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Италия приостановила использование вакцины AstraZeneca из соображений безопасности

Анастасия Волоснова

В мире

В Италии приостановили использование партии вакцины AstraZeneca от британско-шведской компании. Решение принято из-за сообщений о появлении тромбов у людей, привитых данным препаратом. Об этом говорится в заявлении Итальянского агентства по лекарствам, которое было опубликовано в четверг, 11 марта.

Уточняется, что Европейское агентство лекарственных средств изучает появившуюся информацию об образовании тромбов. Агентство планирует рассказать о безопасности использования вакцины в ближайшее время.

— После сообщений о некоторых серьезных побочных эффектах, которые наблюдались во время введения доз из партии ABV2856 вакцины AstraZeneca от COVID-19, Aifa в качестве меры предосторожности решила ввести запрет на использование этой партии на всей территории страны. В настоящее время причинно-следственная связь между введением вакцины и произошедшим не установлена, — говорится в сообщении.

Ранее по этой же причине использование вакцины приостановили в Дании и Норвегии. Информация о появлении тромбов возникла после летального исхода в Дании, сообщает ТАСС.

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