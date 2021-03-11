Власти Москвы не планируют возвращать подземные реки в черте города на поверхность

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Идея по возвращению на поверхность столичных рек, в том числе Неглинки, не рассматривается правительством Москвы. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он напомнил, что Неглинка была убрана под землю 200 лет назад. Бочкарев считает, что проект о возвращении части водоемов столицы на поверхность на десятилетия остановит жизнь всего центра Москвы.

— Те, кто предлагает раскопать Неглинку, должны понимать, что это потребует огромных бюджетных вложений, — цитирует Бочкарева ТАСС.

Он подчеркнул, что идея по возвращению Неглинки и других малых рек на поверхность не является новой. Подобные мнения возникают примерно раз в пять-десять лет.

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