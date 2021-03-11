Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение по Ереванской улице восстановили после перекрытия из-за пожара
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Движение по Ереванской улице восстановили после перекрытия из-за пожара

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Движение по Ереванской улице восстановили после перекрытия из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по Ереванской улице перекрыли от дома 17 до пересечения с Каспийской улицей.

Пожар случился в четверг, 11 марта, в доме 24 на Ереванской улице. На 11-м этаже загорелась квартира, в результате чего погиб один человек. В настоящее время огонь ликвидировали, пожарные спасли восемь человек.

Читайте также: Появилось подробное видео задержания мужчины, который взял заложницу в Северодвинске

машиныпожарыдвижение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте