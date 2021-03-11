Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Россия, Москва, Ереванская улица Карта всех событий

Движение по Ереванской улице восстановили после перекрытия из-за пожара в жилом доме. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по Ереванской улице перекрыли от дома 17 до пересечения с Каспийской улицей.

Пожар случился в четверг, 11 марта, в доме 24 на Ереванской улице. На 11-м этаже загорелась квартира, в результате чего погиб один человек. В настоящее время огонь ликвидировали, пожарные спасли восемь человек.

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