Новые доказательства романа Муцениеце с женатым режиссером появились в Сети

Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным больше полугода назад / Фото: Youtube / Agata Muceniece

Слухи о романе актрисы Агаты Муцениеце с женатым режиссером Климом Шипенко взбудоражили общественность. Все началось со снимка, на котором звезды якобы целовались на улице. Но продюсер артистки опровергла эти домыслы, заявив, что у Муцениеце высокие моральные принципы, которые не позволяют ей заводить отношения с женатым мужчиной.

Однако, позже журналисты опубликовали видео, где мужчина очень похожий на кинорежиссера подходит к девушке похожей на Муцениеце и кладет ей руку на ягодицы. Это происходит в театре после спектакля.

— Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки, — так прокомментировал видеозапись источник издания Starhit.ru.

Недавно Шипенко отметил 10 лет супружеской жизни со сценаристом Соней Карпуниной. У супругов есть двое детей — дочь и сын. Несколько лет назад Карпунина уже хотела развестись с супругом и даже подала в суд на раздел имущества. Но история ничем не закончилась, паре удалось сохранить семью.

Муцениеце разошлась с Прилучным летом 2020 года. Развод так сильно повлиял на актрису, что она даже создала авторское шоу на YouTube, куда приглашает для интервью известных женщин, которые пережили расторжение брачных уз.

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