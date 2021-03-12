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Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей
Эльвира Набиуллина рассказала, будут ли введены новые банкноты / Фото: АГН «Москва»

Глава ЦБ оценила возможность выпуска банкноты в десять тысяч рублей

Юлия Курганова

Финансы

Центральный банк РФ не рассматривает возможность выпуска монеты в 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

— Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей. У 50-рублевой монеты, возможно, и есть преимущества, хотя и неочевидные, но мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами, — рассказала она в интервью изданию «Известия».

Глава ЦБ добавила, что для кредитных организаций это чревато дополнительными затратами на наладку оборудования. Поэтому эти расходы будут превышать потенциальную выгоду, заключила Набиуллина.

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Эльвира НабиуллинаЦБ Россиибанкноты
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