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Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов / Фото: Администрация Президента РФ

Песков сообщил о росте числа кибератак на сайт Кремля

Юлия Курганова

Общество

Число кибератак на сайт Кремля за последнее время увеличилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сбоях в работе сайтов Кремля и нескольких государственных органов пресс-секретарь сказал: «У нас ничего не сбивалось. У меня все работало».

Однако он подтвердил, что за последнее время количество кибератак на сайт возросло.

— Да, оно все время растет. У нас там и зеркала включаются, была пара DDoS-атак, причем таких, которые у нас сделать невозможно, у нас даже никто не способен на это, — заявил Песков, передает ТАСС.

В среду, 10 марта, сообщалось, что сайты ряда госорганов стали недоступны. В частности, не открывались сайты правительства России, Кремля, Минпромторга, Следственного комитета, Минэкономразвития, МВД, Роскомнадзора, Совета безопасности и Госдумы.

Читайте также: В Минцифры прокомментировали сбой в работе сайтов госорганов РФ

Дмитрий ПесковКремлькибератаки
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